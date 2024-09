I due amici hanno commentato l’allenamento di Ferguson su Instagram. Gli applausi di Beukema e Ndoye

A fare il tifo per Lewis Ferguson e a seguirne passo passo il percorso verso il rientro c’è il Bologna intero. In primis i compagni e amici Sam Beukema e Dan Ndoye, che non hanno fatto mancare le reazioni al video pubblicato dal club sullo scozzese.

"Troppo facile, questo è solo riscaldamento. Voglio vedere il test", dice l’olandese, che assiste alla seduta differenziata del compagno spronandolo.

Altro test in vista, per Ferguson, per capire se la forza muscolare del quadricipite gli possa consentire di tornare ad allenarsi e quando. "Comincia ad andare veloce. Adesso sì che va bene. Che bello rivederlo in campo", scrive l’esterno svizzero, tra i migliori amici di Ferguson fuori dal campo insieme a Beukema.

Non lo ha dimenticato neppure l’ex compagno Calafiori, fresco del primo gol segnato alla prima da titolare con l’Arsenal, nel 2-2 in casa del Manchester City: il difensore ha messo un cuore al video postato dal Bologna, segno il passato non si dimentica.

Intanto Ferguson, ieri ha partecipato alla tavola rotonda organizzata da Isokinetic, che si sta prendendo cura di lui nel percorso di riabilitazione e ritorno all’attività agonistica post operatoria.

Con lui anche il direttore sportivo Marco Di Vaio, il portiere Federico Ravaglia, il dottor Bini e il responsabile del settore giovanile Flavio Margotto, nell’ambito di un incontro sul tema "La salute del giovane calciatore: dalle giovanili alla prima squadra", al quale hanno preso parte come relatori anche i medici Sisca e Nanni, oltre all’ad rossoblù Claudio Fenucci.

Marcello Giordano