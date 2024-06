I NAZIONALI. Aebischer, Ndoye e Freuler all’Europeo

Doccia fredda per Riccardo Orsolini: niente Europeo per il numero 7 rossoblù, bocciato da Spalletti ed escluso dalla lista definitiva azzurra per gli europei dopo la prova con la Turchia. Agli Europei andrà Riccardo Calafiori. Non solo: Aebischer, Freuler e Ndoye saranno parte integrante della Svizzera, Posch dell’Austria e Kristiansen della Danimarca. In attesa di verdetto Skorupski e Urbanski, nella lista dei 29 della Polonia che sarà soggetta a tre tagli.

Estate da protagonista in vista anche per Jhon Lucumi, convocato dalla Colombia per il Sudamericano. Il tutto aspettando le decisioni di Argentina e Marocco in vista delle Olimpiadi, con Castro ed El Azzouzi che potrebbero rientrare tra i convocati, appuntamenti con i quali Italiano e il Bologna dovranno fare i conti in fase di progettazione del lavoro estivo, del ritiro e del rientro dalle ferie dei calciatori in vista dell’inizio della prossima stagione. m. g.