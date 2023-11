I tifosi si preparano. Lunedì oltre 20mila. Ci sarà pure Saputo

Pausa di campionato lunghissima, come i quindici giorni che trascorreranno dal ko con la Fiorentina del 12 novembre al Franchi alla gara con il Torino in programma lunedì 27 novembre al Dall’Ara (calcio d’inizio alle 20,45). Per quella sfida c’è già grande attesa, dal momento che sono già oltre 20 mila le presenze garantite nonostante si tratti di una notturna di un giorno lavorativo.

La voglia di Bologna resta grande e da tempo ha contagiato anche il patron rossoblù Joey Saputo, che in questi giorni è in Canada, ma che certamente rientrerà sotto le Due Torri in tempo per assistere alla sfida con i granata di Juric.

m. v.