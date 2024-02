Il belga esalta Zirkzee: "Sa di calcio come pochi». L’amuleto Fabbian: "La rete? Meglio la vittoria, mancava da troppo tempo». Gioia Alexis: "Volevo tanto aiutare la squadra»

Il Bologna torna alla vittoria in casa che mancava dal 23 dicembre. Si ritrova, il Bologna. Ma trova Alexis Saelemaekers: primo gol in rossoblù, che entra dalla panchina e spacca la partita. Finalmente: l’attesa è finita. Se lo sentiva: "Mister, fammi entrare che segno", dice il belga poco prima che Motta dia l’input al vice Hugeux di buttarlo nella mischia. Promessa mantenuta, detto e fatto: "Siamo una grande squadra, sono contento: per me, per Orsolini, per il gruppo".

Gruppo che non ha voglia di mollare un obiettivo che Saelemaekers preferisce non nominare: "Europa più vicina? No, pensiamo partita dopo partita, pensiamo al Lecce ora". Pensa anche a Zirkzee. Perché l’olandese non entra nel tabellino dei marcatori, perché sul primo gol c’è la deviazione di Viti. Ma mette lo zampino sia sul gol del 3-2 di Ferguson che in quello del belga, che chiude la partita: "Perdonate il termine, ma Joshua è un giocatore che puzza di calcio, ce l’ha dentro. Giocare con lui è bellissimo, è uno spettacolo. Siamo entrati bene in partita nella ripresa, abbiamo cambiato passo. Sapevamo il Sassuolo è una squadra che pressa, ma sapevamo pure che non potevano farlo tutta la partita e siamo stati cinici a punirli e fargli male al momento giusto. Questo perchè siamo una grande squadra".

Bologna ritrovato. E Saelemaekers in crescita: "Ho provato a fare del mio meglio per aiutare la squadra e sono contento di esserci riuscito".

Ci riesce pure Giovanni Fabbian. Terzo gol per lui, tutti realizzati al Dall’Ara e coincisi con altrettante vittorie: suo il gol da tre punti con il Cagliari, sua la rete che ha sbloccato il match con il Torino e suo il colpo di testa con cui il Bologna ha ripreso il Sassuolo sul 2-2. "Sono molto contento per il gol, ma soprattutto per la ritrovata vittoria, che mancava da un po’".

Tra il gol e la vittoria, Fabbian preferisce la seconda. Ma quando segna lui le cose vanno in coppia: "Non è stato un gol semplice, ma mi piace inserirmi negli spazi che si creano. Kristiansen mi ha messo una palla al bacio e mi è stato di aiuto". Di aiuto è stato Fabbian al Bologna, per raddrizzare una gara complessa: "Tutt’altro che facile, ma abbiamo fatto il massimo tenendo bene fino alla fine e il pubblico come sempre ci ha dato un grande aiuto, al Dall’Ara abbiamo grande alchimia".