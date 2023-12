Il bianconero fu a un passo dai rossoblù nell’estate del 2022, ma volle l’Ajax. Arrivò Joshua, ora richiesto da mezza Europa. Zirkzee contro Lucca: rifiuti e ’sliding doors’

Senza il gran rifiuto di Lorenzo Lucca, oggi Joshua Zirkzee non sarebbe a Bologna e forse non sarebbe neppure il golden boy più ambito di tutta Europa sul mercato. È il gran giorno di Udinese-Bologna e sarà pure l’occasione del faccia a faccia tra chi il Bologna l’ha rifiutato e chi ne sta facendo le fortune.

Forse non tutti ricorderanno che nell’estate del 2022, dopo aver ceduto Theate al Rennes, il Bologna ruppe gli indugi per Lorenzo Lucca, trovando l’accordo sulla base di 7 milioni più due di bonus con il Pisa.

A un passo dalla chiusura dell’affare, però, ci fu l’inserimento dell’Ajax e chiamato a scegliere l’ariete di 201 centimetri preferì l’Olanda, dove però non ha trovato fortuna: 14 presenze e 2 reti in prima squadra e altrettante presenze nella squadra Under 21, dov’è stato retrocesso, niente riscatto e in estate è arrivata l’Udinese, dove invece si sta rilanciando con 5 reti e un assist.

Nessun rimpianto, però, da parte del Bologna, che pescò dal mazzo Zirkzee, prelevato dal Bayern per 8,5 milioni, con il Bayern che si è riservato il 40 per cento sulla futura rivendita e la possibilità di riportarlo a casa per 40 milioni.

Zirkzee è a quota 8 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia, intorno a lui ruotano il Bologna e gli interessi di Juventus, Inter, Napoli, Manchester United, Newcastle, West Ham e Bayern Monaco, ovviamente. Senza il gran rifiuto di Lucca, sarebbe stata un’altra storia.

Marcello Giordano