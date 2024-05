Il Bologna chiude senza feste. Castro ingenuo e poco concreto. Una serata svagata per Lucumi. Segnali di Karlsson nel finale

Ravaglia 6 Dopo un giro di lancetta svirgola un rinvio lungo suggerendo già l’atteggiamento vacanziero del gruppo. Bravo al 27’ a opporsi a Thorsby, peraltro partito in fuorigioco. Incolpevole sui due gol del Grifone.

De Silvestri 5 Sull’affondo di Martin fa scena muta, lasciando troppo campo allo spagnolo che fa l’assist per l’1-0 di Malinovskyi. Non presidia mai la corsia come dovrebbe, a 36 anni (festeggiati giovedì) fa quel che può.

Lucumi 5 Il pallone regalato a Vitinha al 24’ è lo spot di una prestazione svagata. Non va meglio nella ripresa.

Lykogiannis 5 Giusto dare gloria a un gregario che il suo mattoncino alla causa Champions lo ha portato. Ma si vede che è arrugginito dalla lunga sosta in panchina.

El Azzouzi 5 Chiedergli di fare il Freuler è ingeneroso. Il filtro davanti alla difesa non c’è, la partecipazione offensiva men che meno.

Orsolini 5,5 A lungo latitante dalla contesa si fa applaudire, al 38’, per un pallone controllato al volo e servito, con un assist morbido, a Castro (che arriva in ritardo). Ma è troppo poco.

Moro 5 Suo l’assist per il colpo di testa di Fabbian che nel primo tempo fa correre l’unico brivido a Leali. Poi solo passaggini in orizzontale.

Saelemaekers 5 Il vero emblema del Bologna che è ancora rimasto sul pullman della festa Champions. Non punge mai e nemmeno si fa apprezzare in fase di non possesso.

Castro 5 Al 38’ è in ritardo sull’intuizione di Orsolini. Palloni giocabili nemmeno uno, ma in quei casi bisogna essere più smaliziati e andarseli a prendere. Ingenuo quando nella ripresa protesta con Santoro sbattendo il pallone a terra e si prende il giallo.

Urbanski 5 Tenero come un grissino.

Odgaard 5 Lascia la ‘garra’ vichinga nello spogliatoio.

Karlsson 6 Un bel cross tagliato, una preziosa diagonale. Che ha fatto di male a Thiago per entrare solo alla trentottesima giornata?

Corazza sv Passerella finale.

Bagnolini sv Entra e scalda subito i guantoni sul bolide di Ekuban.

Allenatore Motta 5 Festa Champions, annuncio di divorzio, probabile approdo alla Juve: difficile presentare in campo una squadra degna di tal nome dopo la tempesta perfetta. Peccato, perché arrivare terzi, seppur con la Champions già in tasca, avrebbe avuto un senso. E invece leggi l’undici titolare e capisci subito che non sarà serata.

Voto squadra 5

Massimo Vitali