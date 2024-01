Il Bologna e il futuro. Da Thiago a Zirkzee,. San Siro accende le luci per la ripartenza rossoblù

Rialzarsi: voce del verbo tornare alla vittoria. Rialzarsi nella tana del Milan: e qui la cosa si fa già più complicata, perché il Bologna ha vinto la sua ultima partita il 23 dicembre, quando al Dall’Ara un gol di Ferguson piegò l’Atalanta incartando un Natale da quarto in classifica.

Poi sono arrivate Udinese, Genoa e Cagliari, non proprio il gotha della serie A, e il fatturato è stato di un solo punto. Ma anche per questo la serie A resta il campionato più difficile del mondo: perché quello che non ti è riuscito con avversari di medio-basso cabotaggio può riuscirti con le grandi. Thiago ci spera, anche per celebrare al meglio le sue cento panchine in serie A. Del resto il Milan al Meazza gli evoca ricordi dolci: nello specifico il 2-1 alla guida dello Spezia che due anni fa, il 17 gennaio 2022, fu deciso da una svista dell’arbitro Serra e dal gol al 95’ di Gyasi.

Il futuro sulla panchina rossoblù di Thiago resta un libro ancora tutto da scrivere, ma più slitta il rinnovo di contratto e più quel libro ha contorni sfumati.

In compenso in Spagna scrivono che il futuro di Xavi al Barcellona è appeso al cammino dei blaugrana in Champions e al piazzamento finale nella Liga. E qui, per giugno, entrerebbe in scena Motta, ex compagno di squadra dell’attuale diesse dei catalani, Deco, e in ottimi rapporti col presidente del Barca Laporta, un sodalizio che anche in questo caso risale ai tempi in cui Thiago vestiva la maglia del club catalano.

Ma per Motta e i suoi ragazzi il futuro è adesso, in una notte che sa di rivincita dopo il ko dell’andata (0-2 alla prima di campionato) e che accenderà le luci di San Siro su tanti. Intanto se Thiago questa notte riuscisse a strappare un risultato positivo, dopo il 2-2 conquistato a ottobre in casa Inter, eguaglierebbe il primato del Bologna 2011-12, l’ultimo ad essere uscito senza sconfitte dai due viaggi a Milano (3-0 coi nerazzurri e 1-1 coi rossoneri).

Chi era l’allenatore di quel Bologna? Proprio Stefano Pioli. Sarà una notte speciale anche per Zirkzee, che dopo la doppietta sul campo della Salernitana datata 10 dicembre è rimasto all’asciutto per quattro partite (cinque con la Coppa Italia) e l’ultima, a Cagliari, l’ha saltata per squalifica, con effetti deleteri sull’intera fase offensiva.

Geoffrey Moncada, uomo mercato dei rossoneri che già un paio di volte è venuto a studiarlo al Dall’Ara, questa notte non dovrà nemmeno scomodarsi: che Zirkzee sia nel mirino del Milan è una verità acclarata, che per giugno ci sia la fila di pretendenti anche.

Notte speciale anche per Lewis Ferguson, lo scozzese volante che proprio sul prato del Meazza, il 27 agosto 2022, fece il suo debutto in rossoblù: i dieci minuti finali di una sfida che era già stata decisa dai gol di Leao e Giroud, i principali spauracchi anche di oggi.

Infine c’è Alexis Saelemaekers, ex rossonero con uno scudetto al petto che ha bruciato le tappe della guarigione da una lesione al polpaccio pur di tornare a essere una freccia dell’arco di Thiago. Freccia fin qui spuntata: ma a volte San Siro fa miracoli.