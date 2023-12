Il Bologna punta su Castro. Caccia al vice di Zirkzee. Offerto un quinquennale

Che il Bologna sia a caccia di un vice Zirkzee è cosa nota e il mercato reagisce di conseguenza: il Torino offre Yann Karamoh (25 anni) nel tentativo di arrivare a Bonifazi, con l’Hoffeheim c’è stato un pour parler per il nazionale croato Andrej Kramaric (32). Nessuno dei due, però, è affare destinato a decollare. Il Bologna, nelle ultime ore ha presentato all’agente di Santiago Castro (19) una proposta di contratto quinquennale da circa 500-600mila euro netti a stagione. Il Velez, club proprietario del cartellino dell’attaccante nel giro della nazionale olimpica albiceleste, è al corrente della trattativa e attende di sapere se e quando l’accordo sarà ritenuto raggiunto per trattare con il Bologna il prezzo del cartellino, partendo da una valutazione che si aggira intorno ai 9 milioni di euro.

Il Bologna rompe quindi gli indugi e inizia la trattativa con Castro, nel tentativo di anticipare Brentford e Genoa. Il che significa che Sartori e Di Vaio hanno le idee chiare sull’identikit del rinforzo che intendono mettersi in casa: giovane, futuribile, da inserire gradatamente alle spalle di Zirkzee per raccoglierne l’eredità. Serve pure un giocatore che non vada a turbare gli equilibri di spogliatoio ed economici: perché Zirkzee guadagna attualmente circa 800mila euro e prendere un suo vice che guadagni di più potrebbe comportare ripercussioni. Ergo, niente Kramaric, come confermato anche dall’agente Cavaliere: "Andrej è un giocatore seguito che potrebbe essere titolare in qualsiasi club in Italia. Non vedo il Bologna come una possibile soluzione: i costi sono troppo alti, anche se il mercato è imprevedibile". E niente Fabio Silva (21), attaccante del Wolverhampton che guadagna 2 milioni netti (1 da qui a fine stagione). Tutto su Castro per ora, con offerta recapitata da definire.

Toni Martinez (26) del Porto e Musa (25) del Benfica, per costi e spazio richiesto, potrebbero essere operazioni complesse. Diversa la situazione di Alejo Veliz (20), nazionale argentino Under 20 del Tottenham, specie se gli inglesi dovessero aprire a un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il vice Zirkzee è una priorità, come pure trattenere l’olandese, che ha gli occhi addosso di Juventus, Aston Villa, Milan, Napoli, WestHam, Newcastle e Manchester United, con il Bayern Monaco che avrà l’ultima parola e che è pronta ad ascoltare offerte dai 40 milioni in sù: pezzi da novanta a gennaio non partiranno.

Arriverà la punta di riserva e forse un centrocampista, in caso di partenza di Van Van Hooijdonk o Bonifazi.