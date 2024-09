Il Bologna verso la gara con l’Atalanta. Italiano dovrà pensare anche alla successiva trasferta di Liverpool. Holm e Karlsson provano a insidiare i titolari. Beukema e Lucumi al centro della difesa, più di una certezza

In casa rossoblù sono in corso le valutazioni sul turnover: perché dopo l’Atalanta arriverà la trasferta di Liverpool. Ma è soprattutto sulla gara di sabato con l’Atalanta che si concentrano le attenzioni di Italiano, a caccia di continuità e punti per dare seguito alla vittoria di Monza.

Casale e Pobega hanno lavorato a parte anche ieri: il centrale di difesa appare più avanti del centrocampista, ma nessuno dei due dovrebbe avere chance per una maglia da titolare: al centro della difesa, probabile l’impiego dei reduci della scorsa stagione Beukema e Lucumi, con Erlic che spera in una chance al posto del colombiano, ma parte di rincorsa.

Sugli esterni, possibile una chance dell’ex Holm, tornato in gruppo, ma Posch potrebbe spuntarla insieme con Miranda a sinistra: perché battere l’Atalanta avrebbe valenza importantissima per classifica e convinzione. In mediana, probabile il terzetto composto da Freuler davanti alla difesa e Fabbian e Aebischer, ma Moro subentrato a Urbanski a Monza, scalpita: il polacco, invece, potrebbe essere risparmiato per la prima da titolare in Champions in quel di Anfield: almeno dal primo minuto.

Ma le scelte non sono ancora definitive, tutt’altro. E non lo sono neppure per l’attacco. Perché il Bologna sarà ad Anfield mercoledì, quattro giorni dopo la sfida con l’Atalanta. E allora, Orsolini risparmiato a Monza, contro la Dea, lui è che altro ex, dovrebbe ritrovare maglia da titolare e fascia da capitano. Ma a sinistra, Karlsson spera di avere, dal primo minuto o a partita in corso, spazio al posto di Ndoye, risultato fondamentale nelle ultime uscite, ma comunque con due partite nelle gambe a distanza di 10 giorni dal problema muscolare accusato. Ragionamenti in corso anche per Castro: i due gol consecutivi con Como e Monza, suggeriscono la riconferma con l’Atalanta, data l’importanza della posta in palio, ma Italiano ragiona anche sul fatto che Dallinga deve e dovrà avere spazio per inserirsi.

Forse non sabato, però. Magari con il Parma, dopo Liverpool. Miranda dovrebbe giocare sulla fascia sinistra di difesa: possibile che Lykogiannis abbia spazio a Liverpool, dopo aver messo in fila Shakhtar e Monza.

Marcello Giordano