Il Centro Bologna Clubs, invece, metterà all’asta parte della coreografia: il ricavato per ’Bimbo Tu’. Mercoledì la parata Champions

Le anticipazioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma: mercoledì 22 giugno sarà il giorno della parata e della festa cittadina per celebrare la qualificazione del Bologna in Champions League. Lunedì, al termine della sfida con la Juventus i festeggiamenti allo stadio: tra giri di campo, giochi di luce e musica. Martedì la grigliata interna, con circa 500 invitati tra squadra, staff tecnico, dirigenti, sponsor e dipendenti.

Mercoledì la squadra partirà alle 19.30 circa dalla Curva Bulgarelli sul pullman scoperto che gli farà fare il giro di quartieri e città per ricambiare l’abbraccio e l’affetto avuto dalla piazza nel corso della stagione, con la festa che culminerà in piazza Maggiore, dove il pullman si trasformerà in palco e centro d’attrazione della festa. Sarà festa e spettacolo al Dall’Ara anche lunedì. Una coreografia di ringraziamento è in programma nel settore Distinti Centrali da parte del Centro Bologna Clubs, con parte di essa che sarà messa all’asta sul canale Instagram di Marco Di Vaio in favore di ’Bimbo Tu’. Perché la coreografia prevede fotografie iconiche in formato 100 per 150cm della stagione.