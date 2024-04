Il centrocampista svizzero: "Volevamo vincere e ci abbiamo provato in tutti i modi». Posch: "Almeno abbiamo creato tante occasioni». Freuler: "Questo pari fa male, bisogna fare gol»

"E‘ un pareggio che fa male". Parola di Remo Freuler, che fotografa così lo stato d’animo dei rossoblù dopo il secondo pari consecutivo a reti inviolate dopo Frosinone. Il Bologna rallenta nella corsa al quarto posto. E se la Champions non deve essere un’ossessione è comunque un obiettivo che i rossoblù hanno in testa per coronare la stagione. Il problema è il gol: "Volevamo vincere e ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo giocato una buona partita, ma se non segni non vinci: come a Frosinone". C’è un distinguo da fare, tra le due prestazioni, secondo il numero 8: "Oggi abbiamo messo in campo una prestazione migliore, il Monza ha passato poco la metà campo, ma dovevamo trovare il gol. Anche perché questa volta abbiamo avuto tante occasioni, un paio le ho avute anch’io e sono rammaricato". Il dubbio che possa subentrare la sindrome del braccino, a mano a mano che si avvicina il traguardo, considerato che il Bologna non era pronosticati a questi livelli, può subentrare: "Ma non credo che la pressione per la classifica ci stia creando problemi", ribatte lo svizzero. "Siamo ancora in un buon momento, siamo una squadra con tanti giovani, gare come quella di oggi aiutano a crescere, continueremo a lavorare col sorriso". Anche perché nonostante il Bologna stia rallentando è comunque al decimo risultato utile nelle ultime 11 (1 sconfitta, 2 pareggi e 8 vittorie). E allora, caccia all’impresa: "Testa alla Roma, non sarà facile perché è una squadra che sta facendo bene, ha giocatori forti e in crescita e lo ha dimostrato nelle ultime settimane. Ma noi non abbiamo paura di nessuno". Freuler prova a scuotere i compagni ora che il momento clou della stagione è arrivato. Il rammarico di Freuler è lo stesso di Posch, che ha messo davanti alla porta Orsolini e il centrocampista con la maglia numero 8 all’interno di un match in cui ha sofferto le iniziative di Zerbin: "Volevamo i tre punti ma non abbiamo trovato il gol e se non segni non vinci. Però abbiamo fatto una buona prestazione, contro un Monza che si è difeso bene. Prendiamo questo punto e andiamo avanti". Ripartendo da un fattore: "Teniamo il buono di questa partita: le tante occasioni che abbiamo creato. Da martedì riprenderemo ad allenarci come stiamo facendo focalizzati sulla prossima gara con la Roma, ognuno di noi è motivato al cento per cento". Obiettivo, ritrovare il cinismo perso sotto rete.

Marcello Giordano