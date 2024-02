Il club prova a dare la scossa: sono solo tre i punti di vantaggio sul Frosinone, ultimo. Primavera: esonerato Vigiani, tocca a Magnani

Alla fine paga Vigiani. La decisione del Bologna di sollevare dall’incarico il tecnico toscano, arrivato sotto le Due Torri nel 2019, rappresenta il culmine di una stagione costellata di scelte che hanno portato la formazione under 19 rossoblù al penultimo posto con tre sole lunghezze di vantaggio sul Frosinone. A sedersi sulla panchina del Bologna torna così Paolo Magnani (nella foto Bfc), ‘factotum’ di Casteldebole: l’ultima esperienza in questa categoria per il tecnico di Pavullo risale al 2017, quando nella Primavera rossoblù c’erano elementi come Frabotta, Sarr, Silvestro, Okwonkwo e Tabacchi. Dopo quell’annata tanto settore giovanile, tra cui la doppia partecipazione al Viareggio nel 2022 e nel 2023.

Una situazione tutt’altro che semplice quella che sta vivendo la Primavera: nella stagione in cui la Lega, complice un cambio di regolamento, aveva decretato una sola retrocessione, ecco che i giovani rossoblù – nonostante un vantaggio considerevole a fine gennaio – si ritrovano con tre lunghezze sul Frosinone ultimo, ma in piena striscia positiva. Servirà un cambio di passo a livello mentale. Vigiani, oltre ai 19 punti collezionati nelle 22 partite, paga un indebolimento della rosa, che ha provato a poggiarsi, ma senza riuscirci, sugli elementi che portarono il tricolore under 17 a Casteldebole due anni fa.

Unitamente a questo, gli innesti estivi non hanno portato quello sprint che ci si aspettava, mentre per quel che riguarda il mercato invernale Vigiani non ha mai potuto avere a disposizione Kazper Karlsson, arrivato in Italia già acciaccato e mai convocato.

Giacomo Guizzardi