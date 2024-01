Il commento. Europa o no, si deve ripartire da Joshua

Marchini

Va emanato in fretta un nuovo limite, da applicare soltanto al territorio di Casteldebole: il divieto di circolare nella zona di Zirkzee andando sotto i sessanta. No, mica i chilometri orari: i milioni! Sotto i sessanta milioni, non ci si può nemmeno accostare: si fa la rotatoria, e si torna indietro. Scherzi a parte, dopo i giochi di prestigio ai danni dell’Inter, le luci di San Siro hanno illuminato ancora una volta il pozzo di talento di Joshua: e francamente non si vede il fondo. Laggiù c’è una miniera d’oro, signori. E allora va recintata l’area: con le transenne di un prezzo molto alto da scavalcare e la forza di un progetto che, Europa o non Europa, deve alzare l’asticella ancora il prossimo anno. Se poi, per farlo, va immolato qualcuno sull’altare della sostenibilità, allora - con tutto il rispetto - quel qualcuno non dev’essere mai Zirkzee. Piuttosto il gigantesco Calafiori, piuttosto l’immenso Ferguson. Piuttosto tutti e due insieme. Ma mai Zirkzee, nemmeno per sessanta milioni (che poi c’è da fare a mezzo con i tedeschi). Questa città può aspettare ancora l’Europa, può concepire un futuro senza Thiago, ma non toglietele il sorriso per il calcio felice e spensierato di questo olandesino. E’ il dono raro di quelli che non hanno prezzo e che da soli valgono il prezzo del biglietto.