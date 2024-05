Il commento. Per favore, fateci finire il campionato

Marchini

Si stava meglio quando il Bologna stava peggio. Già, perché se tocca viverla così, ridateci subito quei tranquilli dodicesimi e tredicesimi posti: accoglienti, sicuri, al riparo dai rumors. Passateci la provocazione, ma non si campa più da quando - vittoria a Bergamo - il Bologna ha fatto capire al campionato che non era di passaggio al quarto posto, ma che invece aveva intenzione di restarci e disfare la valigia.

Fateci finire questa stagione, poi potrete dividere Thiago in tutti i pezzi che vorrete. Una settimana allenerà la Juventus, un’altra il Milan, un’altra ancora l’Inter, un’altra il Psg, ma in smart working. E così facendo, Motta potrà riabbracciare tutti i suoi ex giocatori, a loro volta chiaramente scappati tutti da quel lugubre posto che è Casteldebole. Così a Torino Thiago ritroverà Calafiori, a Milanello riabbraccerà Zirkzee che lo seguirà anche ad Appiano Gentile: già perché pure Joshua dovrà dividersi per non far rimanere male nessuno. E no. Gli unici che possono essere mortificati sono i bolognesi. Per anni abbiamo sentito le cantilene sul calcio italiano che, finiti i soldi, non sapeva progettare: poi arriva il Bologna, fa il capolavoro e tutti a tentare di smontare subito il giochino. Prima ancora che il gioco sia finito. Possiamo almeno tirare i dadi che ci restano? Possiamo giocare stasera a Torino? C’è un’estate intera per vendere tutti. E il buon Sartori lavora già per trovare qualcuno da mandare in campo.