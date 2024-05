Il ct del Belgio lascia a casa Alexis, mentre porta Theate. Tra i rossoblù che confidano in una chiamata c’è il terzino danese. Tedesco taglia Saelemaekers. Kristiansen spera

Alexis ci ha sperato fino all’ultimo, ma quando ieri mattina alle 10 il cittì del Belgio Domenico Tedesco ha reso nota la lista dei 25 convocati per l’Europeo alle porte ha ingoiato il rospo con filosofia. Del resto nonostante l’ottimo girone di ritorno giocato col Bologna la sua presenza in Germania era tutto fuorché scontata.

In un Belgio che porterà in terra tedesca Theate, De Ketelaere e Lukaku lasciando a casa il portierone del Real Madrid Courtois ("dopo l’infortunio non era ancora al cento per cento ed è stato lui il primo a comunicarcelo", ha spiegato ieri Tedesco) non ci sarà gloria per l’esterno d’attacco rossoblù. Semmai Saelemaekers, che ha trascorso qualche giorno di vacanza negli States con Zirkzee, può riflettere sul fatto che uno dei candidati al dopo Motta sulla panchina rossoblù non ha dimostrato di considerarlo indispensabile per la sua nazionale. Saelemaekers adesso può consolarsi sapendo che avrà tutto il tempo per ricaricare le pile in vacanza, in attesa che il club rossoblù decida il suo futuro: riscattarlo dal Milan (per 9 milioni) o lasciarlo in rossonero?

Oggi intanto dovrebbe essere il giorno delle convocazioni della nazionale polacca, mentre domani sarà il turno della Danimarca. Tra i danesi che aspettano una chiamata c’è un altro rossoblù in prestito, Victor Kristiansen, che negli ultimi mesi è diventato un pilastro della sua nazionale ma che ancora non conosce il suo futuro col Bologna. Il club rossoblù per riscattarlo dovrebbe versare 14 milioni al Leicester, dove Kristiansen fino a ieri non voleva saperne di tornare vista l’incompatibilità con Enzo Maresca. Ora però che Maresca sta per convolare a nozze col Chelsea il Leicester chiederà al nuovo allenatore, ancora da scegliere, se Kristiansen rientra nei piani.

Massimo Vitali