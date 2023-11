Il ’Daily Mail’ parla di una clausola del 15-20% nel caso Lewis venisse ceduto: e rilanciano parlando di un’offerta della Juve da 20 milioni. Fergie, all’Aberdeen percentuale sulla rivendita

Il suo nome è sulla bocca di tutti, non solo a Bologna. Lewis Ferguson è sempre sotto i riflettori: prestazioni, numeri, gol e soprattutto rumors di mercato. In Scozia si torna a parlare di possibili abboccamenti tra la Juventus e lo scozzese, in vista di gennaio e dell’estate, con il Daily Mail che parla di un’ offerta da circa 20 milioni sul piatto già rifiutata dai rossoblù. Che il club bianconero sia in cerca di rinforzi dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli non è una novità considerato che l’uomo mercato bianconero Giuntoli ha dichiarato che la Juventus si farà trovare pronta in caso di occasioni. In casa rossoblù, invece, ha fatto chiarezza da poco il diesse Di Vaio, spiegando che a gennaio il Bologna non cederà nessun pezzo pregiato della vetrina, ora che a Casteldebole si inizia a credere di poter approfittare delle difficoltà di qualche big per inserirsi nella corsa alle posizioni che contano. Ergo, Ferguson non si tocca, non a gennaio e lo stesso discorso vale per Zirkzee, Lucumi, Posch e i titolarissimi in rampa di lancio come pure Calafiori.

Ciò che è certo è che in casa Aberdeen fanno il tifo perché la cessione di Ferguson si concretizzi nel prossimo futuro e il motivo è presto detto: dalle indiscrezioni della stampa scozzese è emerso che il cub dal quale Sartori e Di Vaio hanno prelevato il centrocampista per 2,8 milioni nell’estate del 2022, nell’ambito dell’affare si è riservato una percentuale tra il 15 e il 20 per cento in caso di futura rivendita del giocatore da parte dei rossoblù. Da una cessione da 20 milioni di Ferguson da parte del Bologna, quindi, L’Aberdeen incasserebbe circa 2 milioni di euro. Non ora però, visto che le tre marcature attuali permettono alla dirigenza di fissare la base d’asta più su dei 20 milioni. Ferguson continua a far parlare di sè. E ora spunta la clausola.

Marcello Giordano