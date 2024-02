Il difensore, costretto a uscire domenica per una botta al ginocchio, sarà a disposizione per la sfida ai viola. Aebischer rientra dalla squalifica. Buone notizie per Calafiori: vede la Fiorentina

Buone notizie: è passata la paura per Riccardo Calafiori. Lo aveva preannunciato Motta al termine della gara con il Lecce e ieri dal quartier generale rossoblù sono arrivati conferme e grande ottimismo. Calafiori ha rimediato una botta al ginocchio destro che salvo sorprese non dovrebbe compromettere la sua presenza nello spareggio per l’Europa con la Fiorentina di domani.

Lo spavento causato dall’uscita dal campo, a cambi finiti, a dieci minuti dal termine della sfida con il Lecce, pare passato. E’ l’augurio di tutti, dato che Calafiori è il giocatore in ascesa della quarta miglior difesa della serie A. Ebbene sì, era sceso al sesto posto nella classifica di rendimento difensivo, il Bologna, a gennaio: è bastato il ritorno al clean sheet con il Lecce per riprendersi la quarta posizione, alle spalle di Inter (12), Juventus (14) e Torino (20). La squadra di Motta ha subito fin qui 22 reti: meglio di Atalanta (23), Lazio (24), Fiorentina (26) e Napoli (27), prendendo in consideraazione le avversarie per l’Europa.

Tra la fine di dicembre e l’inizio di febbraio è arrivato il momento di flessione e di il Bologna in sofferenza difensiva: tra infortuni, giocatori da recuperare, equilibri da aggiustare e nuove soluzioni da adottare con squadre chiuse, sono arrivate 10 reti incassate nelle 5 sfide con Udinese, Genoa, Cagliari, Milan e Sassuolo, per un bilancio di una vittoria, due pareggi e due ko. L’ultima partita senza reti al passivo era datata 23 dicembre, vittoria per 1-0 con l’Atalanta, firmata da Ferguson, che proiettò il Bologna al quarto posto solitario a Natale.

Quarto posto che potrebbe tornare solitario mercoledì sera, battendo la Fiorentina. A patto di confermare la tenuta difensiva e di riuscire a limitare le occasioni concesse agli avversari. Ancor prima, quelle regalate con errori sulla costruzione dal basso (gol subito da Thorsverdt contro il Sassuolo, e sfiorato da Krstovic con il Lecce). Ma che non sia la costruzione dal basso il problema lo racconta un dato: con 56 parate compiute, la coppia Skorupski-Ravaglia è la quinta meno impegnata della serie A con una media di 2,3 parate a partita, segno che il sistema di non possesso rossoblù concede poco, pochissimo agli avversari. Le quotazioni offensive sono in ascesa, la difesa è tornata solida, Calafiori è a disposizione e il Bologna è al completo, con Aebischer che ha scontato la squalifica: i rossoblù non potevano arrivare in condizioni migliori allo spareggio con la viola.

