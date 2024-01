Il difensore serbo. Ilic, c’è l’ufficialità. Lunedì già in gruppo?

Dopo aver depositato il contratto, è arrivata anche l’ufficialità dell’acquisto di Mihajlo Ilic (20 anni) da parte del Bologna. "Quinto calciatore serbo della storia del club, è un difensore centrale longilineo di piede destro classe 2003, fra i più interessanti talenti dell’area slava. Con personalità e senso della posizione, cerca spesso l’anticipo e l’uscita in avanti, è bravo nelle letture e possiede un interessante calcio lungo". Il club confida che il difensore possa iniziare ad allenarsi in gruppo lunedì, dopo aver ottenuto dall’ambasciata il visto. Ilic arriva dal Partizan per 3,5 milioni più un milione di bonus, con contratto fino al 2028 da circa 400mila euro a stagione.