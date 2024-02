Il difensore spera di riprendere gli allenamenti. Castro parte oggi dall’Argentina: domani a Casteldebole. In tribuna venerdì. Soumaoro in Finlandia per ottenere il via libera

Adama Soumaoro si prepara a tornare al Mehilanen Neo Hospital di Turku in Finlandia, dal professor Lasse Lempainen, che lo ha operato ricostruendo il tendine rotuleo del ginocchio destro dopo la rottura riportata a Empoli il 4 maggio 2023.

Il giocatore spera di avere il via libera per riprendere gradatamente gli allenamenti sul campo, con il club che conta che il centrale francese possa tornare a disposizione per l’ultimo mese di campionato, non escludendo l’idea di rinnovargli il contratto per la prossima stagione: è qualcosa a cui tiene Motta e che il club è pronto a valutare.

Oggi intanto, parte per l’Italia Santiago Castro, l’attaccante argentino di 19 anni, acquistato dal Velez a gennaio per 12 milioni di euro: è atteso a Bologna domani e sarà spettatore di Bologna-Verona e archiviato il prossimo match casalingo potrà finalmente iniziare la sua avventura all’interno del gruppo di Motta.

Ieri, intanto, i rossoblù hanno iniziato la marcia di avvicinamento all’appuntamento con l’Hellas in programma venerdì, nell’anticipo della ventiseiesima giornata. Motta potrà tornare a contare anche su Freuler, che ha scontato il turno di squalifica con la Lazio. Squadra al completo e imbarazzo della scelta per il tecnico, che contro il Verona non dovrà fare i conti con le squalifiche e, incrociando le dita, neppure con infortuni.

Marcello Giordano