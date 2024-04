Il dubbio. Tremila tifosi al seguito, Sartori e Fenucci studiano Thorstvedt e Bajrami. Urbanski-Moro, il testa a testa

Quasi tremila tifosi rossoblù all’Olimpico e un numero imprecisato di dubbi di formazione. Del resto trattasi dell’undici più delicato dell’ultimo tratto di stagione. Tra i pali Skorupski dovrebbe essere il prescelto, ma nell’ottica dell’inedito turnover ogni partita è buona per rivedere Ravaglia.

In difesa Posch non ha rivali sulla corsia destra mentre a sinistra Kristiansen deve guardarsi dalla concorrenza di Lykogiannis. Nel cuore del reparto sarà la solita corsa tre per due maglie: Calafiori, però, sembra averla spuntata su Beukema e dovrebbe far coppia con Lucumi, sul quale tornano le voci di un forte interessamento dell’Atletico Madrid. Ma è nel cuore del sistema di gioco di Thiago che alberga il rebus dei rebus: chi sostituirà Ferguson? Con Freuler inamovibile come perno davanti alla difesa e Aebischer al cui equilibrio tattico Motta non rinuncia quasi mai, la terza maglia se la giocano Urbanski e Moro, senza dimenticare Fabbian (forse però più utile nello ‘spaccare’ la partita in corsa). Urbanski può anche insidiare la titolarità di Saelemaekers a sinistra: in quel caso il polacco coesisterebbe con Freuler, Aebischer e Moro, in una mediana molto coperta. Zirkzee al centro dell’attacco è una certezza, Orsolini a destra è l’opzione più probabile (ma occhio a Ndoye). Il resto è l’euforia dei tremila tifosi rossoblù che, presente Saputo, stasera gremiranno il settore ospiti dell’Olimpico. Ieri invece Saputo, Sartori e Fenucci erano nella tribuna del Mapei per Sassuolo-Lecce: osservati speciali Thorstvedt e Bajrami.

m. v.