Il fischietto di Napoli designato per il big match di lunedì. Le ultime: dubbio Urbanski-Fabbian. All’Olimpico in palio la Champions. Dirige l’internazionale Maresca La Roma si prepara per il match cruciale contro il Bologna per il quarto posto. Arbitrato da Maresca, entrambe le squadre si giocano la posta in palio. Thiago deve fare scelte importanti per la formazione.