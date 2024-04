IL GRECO A ’BFC TV’. Lyko fa gruppo: "Con Saelemaekers un grande feeling»

Il sogno era stato premonitore, e poco importa se non corrispondesse al cento per cento alla realtà andata in scena domenica: "Con la Salernitana, quattro giorni prima della gara, avevo sognato di segnare su punizione". Su punizione ha sfiorato l’incrocio, mentre a fine partita Charalampos Lykogiannis ha trovato il gol del 3-0 sognato e che proietta il Bologna in fuga verso l’Europa. Altro che sogni, è realtà: "Che bello è stato sentire il mio nome scandito da parte dei tifosi. E che bello è stato l’assist di Saelemaekers: quando ho iniziato a correre ho capito che mi sarei dovuto buttare verso l’interno, ho capito in anticipo che avrebbe fatto quella giocata". Frutto degli allenamento ma pure del feeling tra il greco e il belga, che va oltre al campo: "Siamo amici anche fuori dal campo, oltre che vicini di spogliatoio. Ci basta uno sguardo per capirci. Tra noi in particolare, ma siamo un gruppo compatto e vale in generale". Vale un sogno a occhi aperti, un quarto posto a due lunghezze dalla Juve a 8 giornate dalla fine: "Mi piace segnare e sognare, ma piedi a terra. Guardiamo partita partita", chiosa Lykogiannis ai microfoni di Bfc Tv.