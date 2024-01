Il mercato entra nel vivo. Saputo è rientrato in città per rinforzare il Bologna

E’ tornato Joey Saputo: le trattative di mercato possono entrare nel vivo. A quanto filtra il patron del Bologna, di rientro dalle vacanze natalizie in famiglia in Canada, avrebbe rassicurato Fenucci, Sartori e Di Vaio sul fatto che se ci saranno occasioni da cogliere sarà pronto ad accontentarli. Anche perché il Bologna è in lotta per l’Europa e sono diversi i gioielli che si stanno mettendo in mostra e che in estate saranno prezzi pregiati del mercato, con i quali rientrare e reinvestire. E allora la caccia al vice Zirkzee può continuare.

Santiago Castro (19 anni) del Velez è uno dei principali obiettivi. Sul ragazzo nel giro della nazionale olimpica albiceleste, che potrebbe liberarsi attorno all’11 febbraio dopo il torneo preolimpico, l’interesse è crescente: dopo Genoa e Brentford, anche Lipsia, Stoccarda e Nantes avrebbero messo gli occhi sul talento del Velez. Il Bologna ci lavora ormai da un mese e continua a dialogare con l’agente e il calciatore nel tentativo di mantenere il vantaggio acquisito, dopo aver raggiunto un’intesa di massima per un contratto di 4-5 anni a circa 500mila euro netti a stagione, ma la concorrenza cresce: il Velez per ora non si muove dalla richiesta della clausola rescissoria da 9,1 milioni di euro per il cartellino. Il Bologna non vorrebbe andare oltre i 6-7 milioni, ma nelle ultime ore, dopo il ritorno del patron, ha avuto nuovi contatti.

L’argentino Veliz (21) del Tottenham sarebbe un’alternativa, a patto che gli inglesi aprano al prestito con diritto di riscatto. Contatti anche per il polacco Szymon Wlodarczyk (20) dello Sturm Graz, che però non vuole parlare di cessione prima dell’estate per quello che è considerato l’erede di Hojlund: anche il Celtic, interessato a Van Hooijdonk, ci ha provato venendo rimbalzato. Possono tornare d’attualità anche le piste che portano a Toni Martinez (26) del Porto, Musa (25) del Benfica e Boadu (22) del Monaco, qualora Castro non si sbloccasse.

Contatti anche per Constantin Tyukavin (21) della Dinamo Mosca, già autore di 9 reti e 6 assist in questa stagione (26 presenze), ma è fresco di rinnovo: prima dell’estate non ci saranno aperture per il talento russo. In Russia Sartori e Di Vaio hanno puntato anche il terzino armeno Nair Tiknizyan (24 anni, 8 gol e 5 assist in 23 partite) della Lokomotiv. Con Lykogiannis in scadenza (ma con un’opzione di rinnovo) e un Kristiansen che ha un riscatto da 15 milioni, il Bologna ci pensa. Ma in caso di partenza di Bonifazi la priorità sarà un nuovo centrale: piace Mosquera (20) del Valencia, che però ha una quotazione che si aggira attorno ai 15 milioni. Sondaggio anche per l’ex Atalanta Bosko Sutalo (23), dati i buoni rapporti con la Dinamo Zagabria, dopo il passaggio di Sosa ai croati in estate. Ma il centrale è alle prese con un infortunio alla caviglia, motivo per cui la dirigenza rossoblù monitora pure Erlic (25) del Sassuolo è un’opzione, a patto che Bonifazi accetti una destinazione tra Salernitana, Sassuolo, Verona e Cagliari. Non si muoverà almeno fino a giugno, Riccardo Calafiori: ma intanto Juventus, Napoli e Milan hanno acceso i radar sul difensore rivelazione.