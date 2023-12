Il nodo a sinistra. Lucumi sull’out o Kristiansen?

E’ giornata di rifinitura in casa Bologna e Thiago Motta è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi. Non solo attorno al nodo Orsolini-Urbanski ruota l’undici titolare da schierare contro l’Udinese: anche per quel che riguarda il reparto arretrato è l’ora delle scelte.

Se Posch e Calafiori viaggiano verso la riconferma, resta da capire se Motta intenda ripartire da Lucumi a sinistra e Beukema al centro o se Kristiansen sia destinato a ritrovare spazio sulla corsia sinistra di difesa, con Beukema e Lucumi a giocarsi l’ultima maglia disponibile al fianco di Calafiori e a protezione di Skorupski, che dovrebbe essere confermato dopo l’ottima prestazione con l’Atalanta, sia in impostazione che tra i pali.

In mediana, viaggia verso la riconferma anche Freuler davanti alla difesa, con Moro, che un anno fa servì un assist di rara bellezza per Sansone, che insieme a Posch scrisse l’1-2 finale in favore dei rossoblù.