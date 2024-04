Il notiziario. Calafiori risparmiato. Odgaard ci spera per l’Olimpico

BOLOGNA

Apprensione per Lewis Ferguson: lo scozzese è stato costretto al cambio al minuto 17 della ripresa per un problema al ginocchio, accusato in seguito a un contrasto con Birindelli. Il capitano dovrà essere valutato alla ripresa degli allenamenti con la speranza che possa recuperare per la sfida dell’Olimpico: va da sè che sarebbe una defezione pesantissima per il big match. Thiago Motta è fiducioso sul recupero: "Lewis è un ragazzo che ha molta energia, sono ottimista per le sue condizioni". E’ un duro, il capitano, e farà di tutto per esserci nello scontro diretto per il quarto posto, anche se lascia il Dall’Ara in stampelle. Da valutare anche Odgaard, per il quale c’è fiducia circa il ritorno tra i convocati lunedì prossimo, dati i 9 giorni che separano dal big match con la squadra di De Rossi. Risparmiato con il Monza anche il diffidato Calafiori, che sarà ex di turno: ergo, il tecnico rossoblù spera di avere la squadra al completo per il prossimo appuntamento. m.g.