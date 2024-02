Il polacco verso il quinto match consecutivo da titolare. Okwonkwo riparte da Reggio: la squalifica scade il 26 febbraio. Urbanski, un jolly per tutte le occasioni

Occhio, perché Urbanski rischia di mettere la quinta: quinta partita da titolare consecutiva. Non è un segnale di pericolo ma, se davvero questa fosse la scelta di Motta, la prova che a Thiago in quel ruolo Urbanski piace al di là delle titubanze mostrate anche in quel di Milano. Qualche dubbio disseminato qua e là l’undici anti Sassuolo ce l’ha. In difesa, Posch al rientro dalla squalifica è una certezza, Kristiansen (più di Lykogiannis) un’ipotesi concreta e Calafiori in panchina un’opzione: lui, Beukema e Lucumì si giocano due maglie e per una volta l’ex Basilea appare in svantaggio. Nulla di già deciso, come sempre con Motta, che farà le scelte definitive solo dopo il risveglio atletico di questa mattina. Se a centrocampo Freuler e Aebischer sembrano due certezze, in attacco a destra dovrebbe agire Orsolini, al centro Zirkzee e a sinistra, come detto, Urbanski è in leggero vantaggio su Saelemaekers, con Karlsson nel ruolo di outsider.

Infine una curiosità su Okwonkwo, prestato in B alla Reggiana fino a giugno. La squalifica di quattro anni per doping comminatagli nel 2022 fu dimezzata in appello: ecco perché potrà tornare in campo dal 26 febbraio. Lo farà con una squadra che gioca al Mapei Stadium, dove Okwonkwo, contro il Sassuolo, nel Bologna di Donadoni segnò un gol memorabile nell’1-0 datato 24 settembre 2017.

m. v.