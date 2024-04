Il primo maggio. I Veterani in campo per la Bulgarelli Cup

Come ogni anno l’appuntamento è per il primo maggio, a Portonovo di Medicina, paese natale di Giacomino Bulgarelli, icona del Bologna, al quale è stata dedicata la curva del Dall’Ara che, un tempo, era chiamata ‘Andrea Costa’. Il primo maggio, in occasione dei 60 dall’ultimo scudetto e allo stesso anniversario per l’attività del Centro Bologna Clubs, ci sarà la ‘Bulgarelli Cup’, campione per sempre.

Una sorta di Gran Galà del tifoso: alle 11, al centro di via Zambrini, il confronto tra il Portonovo Vecchie Glorie & Friends opposto ai Veterani Bologna Fc il cui presidente onorario è Roberto Cocchi. Nelle fila dei Veterani troveremo Pepè Anaclerio, Fabio Poli, Renato Villa, Franco Colomba, Paolo Foschini, Fio Zanotti, Andrea Bergamo, Marco Ballotta, Carmine Esposito e tanti altri ex rossoblù che hanno mantenuto la passione per il mondo del pallone.

Alle 14,30, poi, ‘O la va o la spacca’, il torneo riservato alla categoria Pulcini a 7.