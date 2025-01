Il rientro dei due. Cambiaghi-El Azzouzi, un doppio ritorno con vista sul Monza

Tornano in gruppo, finalmente a pieno regime, Cambiaghi ed El Azzozui, con la speranza di ricevere la prima convocazione già domani, con il Monza: al più tardi per l’Empoli. Torna pure Lucumi, che ha scontato la squalifica. Resta ai box il solo Aebischer, atteso in gruppo la prossima settimana. Italiano recupera i pezzi, il Bologna è quasi al completo, per la prima volta da quando è sulla panchina rossoblù. Ieri i titolari di San Siro hanno fatto defaticante, lavoro regolare per tutti gli altri. Oggi il tecnico potrà valutare l’eventuale turn over. Potrebbe riposare Ndoye, impiegato dal primo minuto tanto a San Siro quanto con la Roma: da valutare anche Odgaard e Holm, con Ferguson e Fabbian che sperano in una chance sulla trequarti, Ravaglia tra i pali e Posch in difesa, ammesso e non concesso che la pista Wolfsburg non distragga l’austriaco: nel caso chance in vista per De Silvestri, già subentrato a San Siro. Dovrebbe tornare Miranda a sinistra, conferme in vista per Freuler e Beukema. I grandi dubbi riguardano i ballottaggi Pobega-Moro in mediana e Dallinga-Castro davanti, con l’olandese che potrebbe tornare, considerato che l’argentino ha terminato affaticato la sfida con l’Inter. m. g.