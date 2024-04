Il ritiro in Val Pusteria a luglio. Valles si colora. Due amichevoli e una tribunetta

Due amichevoli in quota, una terza sulla strada del ritorno. E poi: una tribunetta allestita dietro la porta, che per scaramanzia nessuno ieri osava ribattezzare ‘curva Champions’, e un ‘fun village’ ad uso e consumo dei giovani tifosi. Valles si prepara a riaccogliere i rossoblù in Val Pusteria: accadrà dal 22 luglio al 3 agosto, in quello che si annuncia un ritiro molto affollato di bolognesi. Ad anticiparne qualche contenuto ieri sono scesi a Casteldebole Felix Erlacher, dell’ufficio turistico Rio Pusteria- Gitschberg-Jochtal, e Francesco Bertagnolli, della Dolomiti Sport Event, con il diesse rossoblù Marco Di Vaio a fare gli onori di casa.

"A Valles lo scorso anno siamo stati benissimo e ci torniamo molto volentieri", ha spiegato Di Vaio. Erlacher ha annunciato che verrà allestita una tribunetta, alle spalle di una delle due porte, per ospitare parte dei tifosi attesi in ritiro. Ricca l’agenda di serate, tra presentazione della squadra, chiacchierata con l’allenatore (Motta o chi per lui), festa tirolese e festa alla Malga Fane. Due le amichevoli in programma, con date e avversari ancora da definire. Così come il terzo impegno, come già un anno fa sulla via del ritorno in città.

m. v.