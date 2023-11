Il ritorno di Lollo: contro la Fiorentina partirà dalla panchina. In campo conferme per l’undici che ha battuto la Lazio. Out solo El Azzouzi e Soumaoro. De Silvestri c’è e spinge: "Vogliamo cavalcare l’onda»

Torna in gruppo e suona la carica: "Attraversiamo un bel momento e vogliamo cavalcare l’onda. Veniamo da un’ottima prestazione con la Lazio, abbiamo espresso un bel calcio e dobbiamo continuare e vedere come va a finire contro la Fiorentina". Lorenzo De Silvestri è nuovamente abile e arruolato e da capitano sprona i compagni, attraverso i microfoni di Bfc Tv, in vista del derby dell’Appennino. Probabilmente partirà dalla panchina, perché squadra che vince non si cambia e Motta potrebbe confermare l’undici che ha sconfitto la Lazio per proseguire la corsa in uno scontro diretto per l’Europa. Ovvero con Orsolini, Ferguson e Saelemaekers a sostegno di Zirkzee, con Aebischer e Freuler in mediana e Posch, Beukema, Calafiori e Lykogiannis a protezione di Skorupski.

"La Fiorentina è molto forte", scolpisce De Silvestri. Ma la sensazione che il match sia un’occasione c’è. Perché il Bologna non perde dalla prima giornata e viaggia a +8 rispetto a un anno fa, allo stesso punto del cammino. La Fiorentina, invece, viene da tre ko consecutivi con Empoli, Lazio e Juventus, in cui ha incassato 4 gol senza segnarne nessuno.

Non segna dall’8 ottobre, la formazione di Italiano, quando sbancò il Maradona per 3-1. I rossoblù, invece, hanno vinto due delle ultime tre gare e vanno a caccia del primo successo esterno. Già perché all’interno di un inizio di stagione da incorniciare c’è qualcosa che ancora manca: la vittoria in trasferta, dove fin qui i rossoblù hanno sempre pareggiato contro Juventus (1-1), Verona (0-0), Monza (0-0), Inter (2-2) e Sassuolo (1-1), incassando 4 reti e segnandone altrettante in 5 partite. C’è dell’altro.

Il Bologna è praticamente al completo: ai box, oltre al lungodegente Soumaoro, resta il centrocampista El Azzouzi, il cui rientro è previsto dopo la sosta, nel match casalingo con il Torino, a causa della lesione muscolare alla coscia patita con il Sassuolo. La Fiorentina ha qualche problema in più. Out Castrovilli e il terzino destro brasiliano Dodo, ma pure i suoi sostituti naturali, Kayode e Pierozzi, non hanno disputato il match di Conference con il Cukaricki per problemi fisici e la loro presenza contro i rossoblù è a rischio, come quella dell’attaccante argentino Beltran, con Italiano che potrebbe dover chiedere un sacrificio a Nzola in attacco e a Parisi, adattato a destra, in difesa. Sarà match complicato, ma a Casteldebole credono di poter superare un altro esame di maturità e di poter scrivere la prima vittoria in trasferta della stagione. E De Silvestri, tornato in gruppo, prova a trascinare il gruppo verso l’obiettivo anche fuori dal campo.