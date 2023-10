Il Sassuolo vuole rialzarsi. Dionisi medita cambi. Thorstvedt chiede spazio

Dionisi medita di cambiare il Sassuolo. Alla vittoria di San Siro con l’Inter, sono seguiti il ko casalingo con il Monza, il pari con il Lecce e la sconfitta con la Lazio. Così non è da escludere che il tecnico del Sassuolo riveda gli equilibri, schierando un centrocampista in più nel 4-2-3-1 o virando in maniera decisa verso il 4-3-3. In mediana, infatti, con Boloca e Racic, potrebbe trovare spazio uno tra Bajrami e il norvegese Thorstvedt, sulla trequarti o nel ruolo di mezzala, con l’ex Milan Castillejo che dovrebbe quindi accomodarsi in panchina. Novità anche in difesa, dove Erlic potrebbe prendere il posto al centro di Tressoldi e Vina potrebbe ritrovare la maglia da titolare. Conferma in vista invece per il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurientè: ed è soprattutto da quest’ultimo che ci si attende un cambio di passo: il francese è al momento al di sotto delle aspettative.