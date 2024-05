Il tecnico belga ha fatto consacrare l’olandese all’Anderlecht. Kompany vicinissimo al Bayern. Il suo pupillo Zirkzee osserva

Quello con l’agente di Joshua Zirkzee, sarà il primo incontro di mercato una volta scelto l’allenatore. In casa Bologna le priorità sono decise: Italiano in prima fila, Palladino in seconda; entrambi sarebbero comunque felici di poter contare sull’attaccante olandese, la rivelazione dell’ultima stagione nonché il miglior Under 23 dell’ultima serie A. Il problema sarà capire se quest’ultimo veda un futuro prossimo in rossoblù senza Thiago e non è scontato. Di più: il problema sarà capire se Vincet Kompany, ex difensore di Anderlecht e City, nonché colui che ha lanciato da allenatore all’Anderlecht nella stagione che lo ha consacrato attirando le attenzioni del Bologna, scompaginerà o meno le carte del mercato. "Qualora mi chiamasse ci penserei", disse l’estate scorsa Zirkzee, sapendo dell’interessamento del Burnley e del suo ex tecnico. E Kompany nel frattempo sta firmando per il Bayern Monaco, ovvero il club che vanta un diritto di recompra da 40 milioni per Zirkzee. Per il Bologna sarebbe il male minore di quelli possibili. Perché Zirkzee, fino a fine luglio, sarà padrone del proprio destino e a fronte di un’offerta da 40 milioni sarebbe libero di accasarsi dove meglio ritiene: lo vogliono Juventus, Milan, Inter, Napoli, United, Arsenal, Aston Villa e Newcastle. Ma in qualunque caso non sia il Bayern, ai 40 milioni il Bologna dovrebbe sottrarre il 40 per cento della rivendita da versare al Bayern, in virtù degli accordi pattuiti nell’estate del 2022, il che significa che della cessione il Bologna incasserebbe circa 24 milioni da devolvere alla ricerca di una nuova punta: Pavlidis dell’Az Alkmaar e Strand Larsen del Celta le prime alternative. Ma la dirigenza rossoblù vuole riparlare con Kia Joorobchian perchè spera di poter confermare Zirkzee nell’anno dell’esordio in Champions, potendo promettere all’attaccante un ruolo da protagonista assoluto.

Ovvio che nel caso servirebbe un adeguamento dell’ingaggio. Zirkzee percepisce 800mila euro più bonus, ma in Inghilterra circolano indiscrezioni di offerte in arrivo intorno ai 4-5 milioni, per di più Zirkzee è in attesa di capire quale sarà la destinazione di Motta tra United e Juventus. Kompany, però, è l’elemento che potrebbe cambiare le carte in tavola, colui che gioca a due punte e potrebbe ritagliargli un ruolo nel Bayern che Zirkzee non pensava di poter avere. E che potrebbe portare al Bologna 16 milioni in più di quelli che pensava di incassare. Che uniti ai 40 milioni dei proventi Champions posson cambiare il destino del mercato e del futuro. Anche per questo l’incontro con l’agente di Zirkzee è in cima alla lista una volta definito il nuovo allenatore rossoblù.

Marcello Giordano