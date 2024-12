Il tecnico dà quattro giorni di riposo come premio per il successo. Il 30 c’è il Verona: si tenta di recuperare l’esterno svizzero. Sotto l’albero Italiano spera di trovare Ndoye

Vince a Torino e si conquista un giorno di stacco in più, il Bologna. Erano in programma tre giorni di riposo, con ripresa in programma il 26 e seduta defaticante questa mattina a Casteldebole: grazie al successo che conferma il Bologna alla rincorsa delle big per un posto in Europa, Italiano ha deciso di concedere un giorno in più come premio, a un gruppo che sta alzando ritmi e livelli di prestazioni e risultati. I cancelli di Casteldebole oggi rimarranno chiusi. Il Bologna si ritroverà giovedì per riprendere gli allenamenti, a quattro giorni dalla sfida casalinga con il Verona.

Salvo sorprese, alla ripresa Italiano riabbraccerà Dan Ndoye. Riposo e quattro giorni di lavoro consentiranno pure a Riccardo Orsolini di ritrovarsi dopo le due settimane di stop per l’infortunio ai flessori della coscia accusato contro il Monza: ha bruciato le tappe, ma il suo rientro con il Torino lo ha mostrato lontano dalla miglior condizione pre infortunio. Ma intanto Orsolini è tornato. E Ndoye, salvo sorprese, lo farà alla ripresa degli allenamenti. L’emergenza allenta la morsa. Anche perché si avvicina il momento della ripresa degli allenamenti da parte di Aebischer ed El Azzouzi. Il conto alla rovescia è cominciato: i due centrocampisti saranno rivalutati alla ripresa e se non dovessero riprendere questa settimana lo faranno all’inizio dell’anno nuovo. Per Cambiaghi, invece, ci sarà da attendere fino a metà gennaio: e l’intenzione della dirigenza rossoblù è quello di includerlo in lista al termine del mercato, il che significa che almeno un over dovrà essere escluso.

E’ tempo di riflessioni in vista dell’inizio delle contrattazioni invernali: Karlsson e Moro sembrano quelli che rischiano di più, insieme a Iling-Junior, che col rientro di Cambiaghi e un Dominguez che sta bruciando le tappe potrebbe essere restituito all’Aston Villa.

Marcello Giordano