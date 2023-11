Il terzino greco, a un passo dall’addio in estate, ora potrebbe rinnovare. Da esubero a titolare: per Lyko un riscatto con vista sul futuro

Tra campionato e Coppa Italia ha già messo insieme 10 presenze: ovvero poco meno della metà di quelle collezionate nell’intera scorsa stagione (24). Di più: è partito sette volte titolare, contro le undici dell’ultimo campionato. Il tutto dopo un’estate che l’ha visto spesso ai margini, impiegato talvolta da esterno d’attacco, quasi mai nel proprio ruolo e con l’arrivo di Kristiansen e Calafiori, che sulla carta dovevano ridisegnare la corsia sinistra di difesa. Invece, tra i due litiganti, il terzo gode: è Charalampos Lykogiannis il terzino sinistro titolare del Bologna che ha la terza miglior difesa della serie A, proprio lui che in estate pareva destinato all’addio in caso di offerta last minute. Arrivato l’estate scorsa da svincolato con contratto biennale, il greco ha creduto in se stesso e nell’onestà intellettuale di Thiago Motta, che ha sempre detto e dimostrato come le logiche di campo e il rendimento in allenamento (e in campo) siano prioritarie. E dimostrato anche come sia pronto a tornare sui propri passi e sulle proprie convinzioni di fronte all’evidenza.

Complice l’infortunio muscolare di Kristiansen e quello di Lucumì, che ha accelerato il percorso di adattamento a centrale di Calafiori, Lykogiannis si è preso un posto da titolare che non aveva mai avuto con continuità, in maglia Bologna. "Forse è uno di quei giocatori a cui ho dato meno di quello che avrebbero meritato", è stata l’autocritica di Thiago sull’argomento Lykogiannis, qualche settimana fa. Autocritica che è riconoscimento al lavoro e al percorso di questo terzino sinistro greco di 30 anni, che si sta ritagliando un ruolo da protagonista con merito, applicazione e serietà e che costringerà Kristiansen ad alzare il proprio livello per tornare padrone della corsia sinistra di difesa. E’ stata una felice intuizione di Sartori, Lykogiannis. E tra le felici intuizioni c’è stata quella di inserire, oltre a un contratto biennale da circa 500mila euro, anche un’opzione a proprio favore per il rinnovo per una terza stagione alle stesse cifre che scadrà il 15 giugno. Il Bologna avrà tutto il tempo di valutare se farla valere o meno. E all’interno della valutazione rientrerà il futuro di Thiago, i suoi piani e quelli che riguardano Kristiansen, giocatore nel quale il Bologna crede fermamente ma che è arrivato dal Leicester in prestito oneroso (da 1 milione) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni: tanti soldi, è vero.

Soldi che il Bologna potrebbe investire, specie con l’esplosione di Calafiori nel ruolo di centrale. Ma non è ancora l’ora delle scelte e delle decisioni.

Marcello Giordano