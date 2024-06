IL TREQUARTISTA. Colpani troppo caro: prende quota Prass. Suslov pista calda

Il Monza fissa il prezzo per Andrea Colpani e il Bologna si sfila: almeno per ora. E’ superiore ai 20 milioni la richiesta per il cartellino del fantasista al pronti via del mercato avanzata da parte di Adriano Galliani: troppo, secondo gli uomini mercato del Bologna, nonostante le 8 reti del giocatore nella scorsa stagione. La dirigenza non è intenzionata a riscattare a 9,5 milioni Saelemaekers e non spenderà 20 milioni per il fantasista: semmai un budget simile sarà investito sulla punta, visto la situazione Zirkzee.

Resta aperta, invece, la pista che porta a Tomas Suslov (21) del Verona, società che fa della compravendita di calciatori il proprio marchio di fabbrica e chiede circa 10 milioni per lo slovacco, prelevato per un milione dal Groningen e autore di 3 reti e 5 assist nell’ultima stagione. Su di lui i fari anche della Lazio. Thorsverdtd (25) del Sassuolo, Tessmann (22) del Venezia e Brescianini (24) del Frosinone e Maldini (22) del Milan alcuni profili monitorati. Anche se ieri ha preso quota il nome di Alexander Prass (23 anni) dello Sturm Graz: 9 gol e 9 assist tra campionato ed Europa League.