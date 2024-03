In assenza di Zirkzee tocca alla ’coop’ del gol

Cercasi gol da trasferta. Data l’assenza di Joshua Zirkzee, che ha segnato 8 dei suoi 10 gol in campionato lontano dal Dall’Ara, è senz’altro questo uno dei temi attorno ai quali ruoterà la gara di Empoli. Gara tabù, se è vero che il Bologna ha vinto sul campo dei toscani una sola volta nella storia: ma in Coppa Italia, in campionato non ci è mai riuscito.

Castellani stregato e maledetto, se è vero che nelle ultime due stagioni il Bologna ha perso (3-1 un anno fa e 4-2 due anni fa) e in entrambi i casi la sfida fu aperta da due autoreti al primo minuto: di Bonifazi nel 21-22, di Lucumi nell’ultima stagione.

Il bilancio racconta di 7 reti incassate negli ultimi due incroci con l’Empoli in trasferta, da parte dei rossoblù: la squadra di Motta dovrà dimostrare una tenuta ben diversa in fase di non possesso. Ma dovrà pure trovare nuovi protagonisti sotto porta lontano dal Dall’Ara, per andare a caccia del terzo blitz consecutivo in trasferta e della settima vittoria nelle ultime 8 gare, tenendo il passo Champions.

Odgaard parte favorito sulla carta per sostituire Zirkzee: questo in virtù delle tre settimane di vantaggio su Castro, ovvero di lavoro in più in gruppo all’interno dei meccanismi, dei due gol segnati a partita in corso con Lecce e Fiorentina, della capacità di interpretare più ruoli unita alla fisicità che dovrebbe renderlo più adatto a legare il gioco in avvio.

Potrebbe avere la possibilità di andare a caccia della prima rete in trasferta, il danese. Anche perché in caso di impiego, potrebbe tornare tra i titolari a destra Orsolini e non è un dettaglio: l’Empoli è la sua vittima preferita, in serie A e a Cagliari è stato l’ultimo attaccante, Zirkzee a parte (in gol con Milan, Lazio e Atalanta), ad andare a segno in trasferta. All’andata, seppur al Dall’Ara, il numero 7 segnò una tripletta che lo ha portato a quota 5 reti in 7 incontri contro i toscani. In più Motta avrebbe in campo il rigorista titolare in assenza di Zirkzee (in caso contrario dal dischetto dovrebbe presentarsi Ferguson) e Orso scalpita: anche perché il weekend porterà alle convocazioni in nazionale e l’esterno spera nella chiamata (con Calafiori e Fabbian) decisiva per convincere Spalletti a portarlo all’Europeo.

Tra l’altro, Orsolini segnò proprio su rigore il gol rossoblù della bandiera lo scorso 4 maggio 2023. Ma pure Ndoye spera nell’occasione del rilancio dal primo minuto sulla destra, lui che fu autore del gol partita a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia.

Di Ferguson, sei gol in stagione, ed El Azzouzi (uno), invece, le ultime marcature in trasferta con Atalanta e Lazio di giocatori che non siano Zirkzee: sono centrocampisti e non attaccanti, ma insieme con Fabbian (4 gol) danno linfa alla cooperativa del gol di Motta, a dimostrazione del fatto che anche dagli altri reparti possono arrivare protagonisti per sopperire all’assenza del leader offensivo per trovare i gol necessari per proseguire la marcia Champions.