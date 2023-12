In cerca di un gol. Saelemaekers e i giallorossi nel destino

Vuoi vedere che è arrivato il momento per Alexis Saelemaekers di sbloccarsi? Gli amanti di coincidenze e cabala hanno pane per i loro denti. Non è un goleador, il belga, nato terzino destro e trasformatosi in Italia in ala.

Il 24enne è alla settima stagione da professionista e ha segnato fin qui 13 gol in carriera: 10 con la maglia del Milan, 2 con quella dell’Anderlecht e uno con quella della nazionale. Normale, per un calciatore che è più centrocampista che attaccante, che siano più gli assist (25) delle reti. Quello che non è normale, per uno abituato a lasciare il segno in ogni esperienza, è che al suo bottino non figurino ancora giocate decisive con la maglia rossoblù: eccezion fatta per il tiro fuori dallo specchio della porta contro il Frosinone sul quale irruppe Ferguson per il momentaneo 1-0, che però nelle statistiche non figura come assist. Servono le sue giocate decisive, a un Bologna a caccia di gol per continuare il percorso verso il salto di qualità e l’Europa e chissà che la Roma non si confermi la sua vittima preferita.

I tifosi rossoblù amanti di statistiche e cabala, possono sperare che sia la volta buona e che quella contro la Roma sia la sua partita: di nuovo. Già perché Saelemaekers non ha mai segnato due volte alla stessa squadra se non alla Roma. Il belga segnò il suo primo gol in serie A il 18 luglio 2020, contro il Bologna di cui oggi difende i colori: quando si dice il destino. Quello successivo arrivò nella stagione successiva, il 26 ottobre, proprio contro la Roma, a San Siro, in un match concluso 3-3. E l’ultima rete della sua carriera fin qui? Alla Roma, il 29 aprile scorso, all’Olimpico, in pieno recupero, rete che evitò la sconfitta ai rossoneri dopo il vantaggio giallorosso firmato da Abraham. Finita? Macchè. Sul conto del belga c’è pure l’assist a Rebic che segnò la vittoria per 2-1 del Milan sulla Roma nella capitale il 28 febbraio 2021.

In più Saelemaekers con la Roma non ha mai perso: in 7 incroci, 4 vittorie e 3 pareggi, sempre con la maglia rossonera addosso. La Roma gli dice bene. E all’appuntamento il giocatore arriva come meglio non potrebbe. Perché il numero 56 è stato assoluto protagonista del match di Salerno, che ha segnato la prima vittoria esterna della squadra di Motta. Niente gol, ma partita di grande sostanza e qualità: è stato un incubo per i granata, che non sapendo come fermarlo hanno commesso falli su falli. Ha fatto ammonire sei avversari (sui 7 totali), costringendo Inzaghi a ruotargli attorno tre marcatori, senza trovare una soluzione utile. È in crescita Saelemaekers a cui ora mancano solo gol e assist. Cresce anche il Bologna, che si gioca il quarto posto: Alexis affila gli artigli sperando che sia la volta buona, perché questa è la sua partita.