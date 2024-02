Intoppi burocratici. Castro, l’arrivo slitta. Si spera in mercoledì

I timori di giovedì si sono trasformati in realtà: slitta l’arrivo di Santiago Castro (19 anni). Neppure ieri l’attaccante argentino acquistato dal Bologna per 12 milioni a fine gennaio è salito sull’aereo per Bologna. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non è pronto. Ambasciata e consolato italiani di Buenos Aires rimarranno chiusi nel fine settimana e così va da sè che lo sbarco del talento argentino in città sia rimandato ai primi giorni della prossima settimana.

Castro non sarebbe comunque stato aggregato al gruppo per la trasferta di Roma, ma a Casteldebole speravano nel suo arrivo entro il week end, per far sì che potesse aggregarsi regolarmente al gruppo all’inizio della prossima settimana. Tempistiche da rivedere, invece: Castro cercherà di ottenere i documenti tra lunedì e martedì per poi salire sul primo aereo disponibile e poter conoscere i nuovi compagni a partire da metà della prossima settimana.