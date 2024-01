IpotesI LAST MINUTE. Van Hooijdonk può ancora partire. Sartori al lavoro

Il mercato del Bologna dipende ora da Sidney Van Hooijdonk e dalle tempistiche necessarie per arrivare all’annuncio di Castro. Se, come tutti pensano, arriverà entro il week end, il Bologna avrà almeno tre giorni per andare a caccia di un colpo last minute. Probabilmente in attacco. Van Hooindonk per ora è bloccato e senza richieste, sfumato il possibile scambio con Vata del Celtic. Ma se dovesse arrivare una proposta per lui anche in prestito, il Bologna potrebbe farlo partire a patto di avere un rimpiazzo.

Anche perché, sfumato Amian (25) dello Spezia, il Bologna ha ancora in mano un tesoretto da 1,5-2 milioni, quelli che aveva messo sul piatto per il difensore francese, a prescindere dagli affari Ilic (3,5 milioni più uno di bonus) e Castro (affare che potrebbe andare in porto intorno ai 12). Dovesse arrivare anche una punta, in prestito con diritto, Saputo e il Bologna potrebbero ipotecare una cifra vicina ai 17 milioni di euro, in questo mercato di gennaio.

m. g.