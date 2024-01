Jesper si allenerà nei tre giorni di riposo fissati da thiago. Karlsson, finalmente. Lo svedese ci prova per rientrare col Milan

Finalmente Jesper Karlsson. A due mesi e mezzo di distanza dall’ultima convocazione, datata 3 novembre in occasione del match con la Lazio, l’esterno d’attacco svedese è tornato in gruppo. Lo ha fatto ieri, nella seduta della mattina e continuerà a lavorare anche nel weekend: Thiago Motta ha concesso tre giorni liberi alla squadra, considerato il match rinviato con la Fiorentina e il ritorno in campo fissato con il Milan per sabato 27. Karlsson rimarrà a lavorare a Casteldebole per recuperare il terreno perduto a causa della lesione al legamento collaterale del ginocchio e dell’intervento dentistico delle ultime ore.

Sarebbe dovuto rimanere ai box sei settimane, gli è servito un mese in più. Ma salvo ulteriori contrattempi lo svedese lunedì continuerà a lavorare in gruppo e sabato sarà a disposizione.

Questi tre giorni gli serviranno per migliorare la condizione e la dirigenza non è orientata ad acquistare un giocatore che possa giocare anche sull’esterno in attacco, proprio per tutelare l’investimento da 12 milioni fatto in estate su di lui.

Prova a recuperare anche Alexis Saelemaekers, reduce dal forfait di Cagliari per una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro: l’ex di turno non vuole perdere la sfida di San Siro, ma il rischio che non ce la faccia c’è, considerato che i tempi di recupero sono stati indicati tra le due e le settimane. Il belga sarà comunque rivalutato nei prossimi giorni. Difficile che Thiago voglia prendersi rischi, visto che dopo San Siro arriverà il tour de force con Sassuolo, Lecce, Fiorentina, Lazio e Verona: 5 sfide in 20 giorni da cui dipendono il rilancio dei rossoblù dopo l’ultimo periodo di flessione (un punto nelle ultime tre gare), ma soprattutto classifica e corsa europea.

Di certo c’è che a San Siro Motta ritroverà Zirkzee e potrà contare su Orsolini: da capire le condizioni di Saelemaekers e Karlsson, mentre Ndoye resta ai box.

Possibili dubbi sugli esterni, anche se Victor Kristiansen, dai microfoni di Bfc Tv, ha una certezza: "Nonostante gli ultimi risultati, la classifica è buona e ce la siamo meritata. Dobbiamo continuare a giocare come sappiamo e la ruota tornerà a girare a nostro favore. Giocare come sappiamo e allenarci duro e lo stiamo facendo, consapevoli che il mister ha ragione: le buone prestazioni di solito portano punti e noi giochiamo per vincere. Nelle ultime settimane non è successo, come a Cagliari, dove pure avevamo indirizzato bene la gara, ma abbiamo commesso errori stupidi. Vogliamo rimediare".

Marcello Giordano