Jhon Lucumi: Risposta dalla Colombia e Sfida al Bologna per una Maglia da Titolare

Jhon Lucumi è tornato in campo a Firenze, per uno spezzone di gara. E lo ha fatto al fianco di quel Riccardo Calafiori che ne ha sfruttato l’assenza per esplodere e mettere in dubbio il fatto che per il colombiano, un intoccabile da quando è arrivato a Bologna nell’estate del 2022, non sia scontato ritrovare spazio. Ma è tornato in campo anche in nazionale. E tra le fila dei ‘Cafeteros’ ha dato una prima risposta su quali siano le sue intenzioni e sul fatto di non temere la concorrenza. Si era infortunato alla coscia il 24 settembre contro il Napoli e dopo il quarto d’ora con la Fiorentina, a distanza di quasi due mesi dall’infortunio e di quattro dal match di campionato, si è ripreso la difesa della Colombia, mettendo la museruola alle stelle del Brasile.

"Sono contento ed emozionato, è una vittoria storica, una gran vittoria, la prima della Colombia contro il Brasile", ha dichiarato il centrale rossoblù al termine del successo per 2-1 nelle qualificazioni mondiali. Vittoria storica, sì, anche perché mai il Brasile aveva perso due gare in fila di qualificazione ai mondiali. E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì a Barranquilla, con Lucumì che in coppia con Sanchez ha tenuto a secco Rodrygo e Vinicio del Real Madrid, prima, e l’astro nascente del Palmeiras Endrick (già promesso al Real) e Joao Pedro del Brighton di De Zerbi, poi. La Colombia vince in rimonta rispondendo alla rete di Martinelli con la doppietta di Luis Diaz, altra storia nella storia: perché l’attaccante del Liverpool segna davanti al padre, rilasciato solo 7 giorni prima dopo un rapimento di 12 giorni. "Questa vicenda ci ha toccato e ci ha dato motivazioni extra", ha raccontato Lucumi, che ha poi aggiunto: "Abbiamo preso consapevolezza del nostro valore. Oggi sono arrivati 3 punti fondamentali in chiave qualificazione, siamo imbattuti, ci sentiamo forti e per noi questo è uno stimolo fondamentale, frutto del fatto che la competizione interna è alta e tutti abbiamo l’opportunità di giocare e ci sentiamo importanti".

Se l’ultimo sia un messaggio a Motta e Calafiori non è dato sapersi. Di certo è un concetto che farà piacere a Motta, come gli farà piacere aver visto Calafiori mettere a segno due assist e dare il via all’azione di altri due gol, giocando da terzino sinistro con l’Under 21 azzurra, seppur contro un avversario tutt’altro che irresistibile come San Marino. Lucumi viaggia spedito verso il mondiale. E torna a Bologna per riprendersi una maglia da titolare, dopo essersi ripreso la Colombia e aver scritto una pagina di storia.

