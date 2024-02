La cooperativa. Con El Azzouzi sono 14 i rossoblù già a segno

Il Bologna ha un arma in più: Oussama El Azzouzi. Complici ambientamento, un infortunio muscolare e la recente Coppa d’Africa, il nazionale marocchino di passaporto olandese, prima della sfida con la Lazio, aveva totalizzato 10 presenze, 1 sola da titolare, a Monza. Con la Lazio Thiago gli ha offerto una chance al posto dello squalificato Freuler e il centrocampista 22enne acquistato in estate per 2,5 milioni dall’Union Saint Gilloise ha trovato il primo gol in rossoblù al primo tiro in porta del campionato. El Azzouzi ha allungato la lista dei partecipanti alla cooperativa del gol, che in campionato conta anche Orsolini (9), Ferguson (5), Fabbian (3), De Silvestri (2), Odgaard (2), Beukema (1), Lykogiannis, Moro (1), Saelemaekers (1), per un totale di 11 diversi marcatori, che diventano 14 considerando le reti in Coppa Italia di Corazza, Ndoye e Van Hooijdonk. Motta spera di allungare la lista dei protagonisti.

m. g.