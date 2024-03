La cronaca

Primo tempo

1’ Odgaard cerca la porta da fuori area, ma il sinistro è impreciso 10 sul corner di Selemaekers Beukema colpisce di testa nel cuore dell’area empolese, ma l’Empoli fa muro non lontano dalla linea di porta. 18’ prima il colpo di testa di Beukema poi la conclusione in tap-in di Urbanski: ma la difesa dei toscani per due volte si salva. 25’ pericolo in area rossoblù dopo che Skorupski in uscita non riesce a intercettare la punizione calciata da Marin.

26’ Zurkowski dal limite col sinistro fa correre un brivido a Skorupski: palla fuori di poco.

40’ bello spunto di Ndoye che salta l’uomo, si accentra e di sinistro impegna Caprile in una respinta impegnativa.

43’ Beukema manda involontariamente in porta Niang, poi rimonta l’attaccante di Nicola e salva miracolosamente in corner.

Secondo tempo

8’ Cacace mette in mezzo un pallone insidioso, Niang anticipa il difensore ma la sua volée è imprecisa e non inquadra la porta.

15’ Saelemaekers crossa dalla sinistra e Odgaard si avventa di testa sul pallone: palla che finisce fuori.

16’ Urbanski fa viaggiare Ferguson, gran palla dello scozzese che taglia tutta l’area, Odgaard prova ad arrivarci in scivolata ma non impatta la sfera.

36’ occasione enorme per Saelemaekers, che dopo trenta metri palla al piede si fa sporcare la conclusione a botta sicura da Caprile.

39’ bella azione corale dei rossoblù conclusa da una girata ravvicinata di Calafiori: Caprile è nel posto giusto e respinge la minaccia.

42’ Kristiansen per Orsolini che tutto solo davanti a Caprile spara incredibilmente alle stelle.

49’ 0-1 GOL FABBIAN Calafiori tira, Caprile respinge e il centrocampista va a rimorchio firmando il gol partita.