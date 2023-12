LA CURIOSITA’. Nel 2002-03 furono sette i ’clean sheet’

La porta inviolata anche oggi allo Stadio di via del Mare farebbe centrare ai rossoblù un altro piccolo record. Il Bologna fin qui in campionato di ‘clean sheet’ ne ha ottenuti 6. Non subire gol nemmeno oggi consentirebbe a Skorupski e soci di eguagliare il primato dei 7 ‘clean sheet’ nelle prime 14 giornate di campionato centrato nel 2002-2003, con Guidolin in panchina. La squadra ha raggiunto il Salento ieri in aereo e rientrerà subito dopo il match. Anche oggi nella tribuna di Lecce ci sarà Saputo, un altro che a suo modo ha centrato un record: fin qui in campionato il numero uno rossoblù ha assistito dal vivo a tutte le partite del suo Bologna.