LA curiosita’. Thiago fa 100 panchine. Quinto più giovane in A

Thiago Motta si appresta a tagliare il traguardo delle cento panchine in serie A, Coppa Italia esclusa. Il tecnico rossoblù, in scadenza di contratto a giugno, raggiungerà la tripla cifra tonda sabato sera contro il Milan, a San Siro, in quello che fu il suo stadio ai tempi dell’Inter del triplete. Motta diventerà il quinto allenatore più giovane a raggiungere l’obiettivo delle 100 panchine in A nell’era dei tre punti, all’età di 41 anni, 4 mesi e 30 giorni, dietro solo a Vincenzo Montella, Roberto Mancini, Carlo Ancelotti e Roberto De Zerbi.