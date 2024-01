LA DESIGNAZIONE. Massa ha diretto tre volte la sfida

Davide Massa, l’esperto fischietto della sezione di Imperia designato per la sfida di domani notte al Meazza, è abbonato gli incroci tra rossoblù e rossoneri: quello di domani sarà il suo quarto in carriera. Il primo è un ricordo dolce per i rossoblù: il Milan-Bologna 0-1 del 6 gennaio 2016 deciso da un gol di Giaccherini. Amarissimo invece il 5-1 con cui i rossoneri s’imposero il 18 luglio 2020 al Meazza contro i rossoblù allenati da Mihajlovic. La scorsa stagione, il 15 aprile 2023, con Massa tra Bologna e Milan al Dall’Ara finì 1-1.