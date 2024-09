La diaspora dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Aebischer titolare, la Svizzera lo rilancia

Freuler e Aebischer in cerca della forma migliore: a Bologna e in nazionale. I rossoblù sono stati entrambi schierati titolari nella sfida di Nations League tra la Svizzera e la Danimarca degli ex Bologna Kristiansen e Skov Olsen: quest’ultimo ha firmato i due assist per Dorgu e Hojbjerg che hanno firmato il 2-0 a Copenhagen per i padroni di casa.

Mette minuti nelle gambe Urbanski, che ha messo a referto i primi minuti della stagione con l’Empoli.

Con la Polonia, il centrocampista è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco, recupero incluso, nel match che ha visto la Polonia battere la Scozia 3-2 in trasferta, con le reti di Szymanski e Lewandowski a segnare l’iniziale 0-2 e il rigore di Zalewski per il 3-2 finale, dopo le reti di Gilmour e McTominay.

E’ rimasto in panchina invece Skorupski, che dopo l’addio di Szczesny è stato ancora lasciato in panchina con Buksa nuovo titolare della Polonia.

Nell’Under 21, risparmiato Fabbian nel 7-0 degli azzurrini con San Marino, sfida che ha visto tra i marcatori Antonio Raimondo, di proprietà del Bologna in prestito al Venezia.

Ieri sera in campo l’Austria di Posch contro la Slovenia e l’Inghilterra Under 21 di Iling in Irlanda del Nord, mentre nella notte la Colombia di Lucumi ha sfidato il Perù nelle qualificazioni mondiali.

Tra domenica e mercoledì i nuovi impegni internazionali dei rossoblù, con Italiano che riavrà la squadra al completo tra martedì e mercoledì, con Lucumi ultimo a rientrare in città giovedì, in vista della ripresa di Como, sabato 18. Ma anche l’azzurrino Fabbian è atteso per la stessa giornata.

Marcello Giordano