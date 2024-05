LA FEBBRE DEI TIFOSI. Già in 900 prenotati per il Maradona

Il Bologna a caccia dell’impresa con mille tifosi al seguito. Così, stando alle notizie di ieri, il Bologna si avvicina alla trasferta al Maradona. La speranza dei rossoblù è quella di poter festeggiare il grande sogno Champions. Sogno che potrebbe diventare realtà vincendo a Napoli sabato e qualora la Roma non battesse l’Atalanta domenica in posticipo. In questa eventualità, la sfida di sabato 18 con la Juventus si trasformerebbe in una grande festa con tentativo di sorpasso ai bianconeri al terzo posto e di un’altra pagina di storia: la vittoria sui bianconeri che manca dal 1998. Ma per capire se Bologna potrà preparare la festa già questa domenica, ci sarà prima di tutto da sbancare il Maradona, dove per ora sono attesi circa un migliaio di tifosi rossoblù che hanno acquistato il biglietto e si preparano all’esodo. Restano 1400 biglietti a disposizione per il settore ospiti dello stadio partenopeo a tre giorni dal possibile appuntamento con la storia, con la città pronta ad accogliere gli eroi di ritorno, qualora dovessero centrare la nuova impresa, prima della grande attesa di Atalanta-Roma.