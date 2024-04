La gara del 22 aprile. Sfida con la Roma. Già pronti in 1.500

Mille e rotti tifosi rossoblù seguiranno domani a Frosinone il Bologna. E altri millecinquecento hanno già in tasca il biglietto per la trasferta di lunedì 22 aprile in casa della Roma. Doppio viaggio nel Lazio, dunque, e in mezzo l’impegno al Dall’Ara col Monza, in calendario tra una settimana. Il denominatore comune di queste tre sfide è la passione del tifo rossoblù, che ancora una volta accompagnerà la squadra nel sogno Champions. A Frosinone sono già esauriti da giorni i 1.030 posti del settore ospiti. Poiché non esistono restrizioni i bolognesi domani allo Stirpe potranno acquistare biglietti anche in altri settori. Intanto sono già in millecinquecento ad avere in tasca il biglietto di Roma-Bologna. Il settore ospiti dell’Olimpico contiene 5 mila spettatori.