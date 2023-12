"La Penna dirige con dialogo e rispetto: buona direzione"

La Penna, non vede il fallo di mano di Corazza, ma si lascia aiutare dal Var per il rigore. Ha ragione lui, invece, nel primo tempo, a non sanzionare i contatti di Corazza e Aebischer su Lautaro e Frattesi, che reclamano il penalty. Si fa rispettare con il dialogo e non complica una partita che scorre via liscia, lascia giocare senza frammentare la gara con fischi che potrebbero scaldare gli animi. Sacrosante le ammonizioni di Lykogiannis su Martinez e Van Hooijdonk su Bastoni, come pure quelle di Bisseck, Darmian, Pavard e Barella: buona direzione, nonostante l’episodio.